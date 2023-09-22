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09:11, 22 сентября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 32 рейса

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в пятницу, 22 сентября, произошла отмена и задержка 32 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Стало известно, что в Домодедово задержали вылеты восьми воздушных судов, пять — отменили. Во Внуково перенесли восемь авиарейсов, пять — отменили. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мирного в Новосибирск. Отмечается, что у 38-летнего мужчины упало давление и был сердечный приступ.

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    Фариза Бацазова
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