Джулия Фокс снялась с изображением флага США на теле и была обругана в сети

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в откровенном образе для журнала King Kong и была обругана в сети. На соответствующие фото обратило внимание издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимком, на котором позирует в бикини, оформленном принтом флага США, и белых сапогах с высоким голенищем. На размещенном кадре можно заметить, что изображение символа страны также присутствует на ее теле.

Читатели портала раскритиковали фотосессию манекенщицы в комментариях под материалом. «Это позорное неуважение к флагу», «Она так отчаянно жаждет славы, что за это фото мне стало неловко», «Отвратительная провокация», «Такая странная», «Отношения с Канье [Уэстом] ее испортили», — возмущались они.

В сентябре 2022 года немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в прозрачном наряде на фоне флага США. На опубликованных снимках знаменитость предстала в платье длины макси в черно-зеленую полоску с разрезом, оформленном шнуровкой и стразами и обнажавшем плечи и зону декольте. При этом сквозь ткань изделия было видно нижнее белье манекенщицы.