ДТП с колонной военной техники на трассе М-11 под Петербургом попало на видео

Колонна военной техники попала в ДТП на трассе М-11 в Ленобласти

Колонна военной техники попала в ДТП на трассе М-11 под Петербургом. Инцидент попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видеоролике видно, что на месте аварии в Ленобласти работают сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, там же присутствуют военные, которые занимались перевозкой техники.

Как утверждает «Mash на Мойке», ДТП произошло в районе Любани. Впереди двигался КУНГ, который, вероятно, резко затормозил. Остальная техника врезалась по инерции.

По предварительным данным, как минимум одному человеку требуется помощь медиков. Гражданские автомобили не были задеты.

17 сентября сообщалось, что в Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с участием десяти машин. После того как водитель влетел в другие машины, он скрылся, однако позже его удалось задержать.