Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
КАМАЗ
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|11-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/4 финала
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Ахли
Саудовская Аравия - Про лига|7-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|6-й тур
13:03, 22 сентября 2023Спорт

Менеджер Фьюри раскрыл детали организации поединка с Усиком

Менеджер Фьюри Спенсер Браун намекнул на проведение боя с Усиком в Рождество
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Andrew Boyers / Reuters

Спенсер Браун — менеджер британского боксера Тайсона Фьюри — раскрыл детали организации поединка с украинцем Александром Усиком. Слова специалиста приводит Boxing Social.

«Если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжелом весе, который вы хотите увидеть, то это желание вполне может сбыться», — намекнул Браун, добавив, что организацией схватки занимаются партнеры из Саудовской Аравии.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

    Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

    Президент Польши назвал трудные условия для вступления Украины в ЕС

    В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

    Венгрия заблокировала заявление ЕС с осуждением Азербайджана

    Кайли Дженнер случайно показала совместное фото с Тимоти Шаламе

    «Боинг» со 174 пассажирами выкатился за полосу при посадке в российском городе

    Жена известного футболиста рассекретила свою беременность

    Экономике еврозоны предрекли спад

    ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости