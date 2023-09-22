Менеджер Фьюри раскрыл детали организации поединка с Усиком

Менеджер Фьюри Спенсер Браун намекнул на проведение боя с Усиком в Рождество

Спенсер Браун — менеджер британского боксера Тайсона Фьюри — раскрыл детали организации поединка с украинцем Александром Усиком. Слова специалиста приводит Boxing Social.

«Если в вашем списке рождественских желаний есть боксерский бой в супертяжелом весе, который вы хотите увидеть, то это желание вполне может сбыться», — намекнул Браун, добавив, что организацией схватки занимаются партнеры из Саудовской Аравии.

14 сентября Фьюри заявил, что больше не желает драться с Усиком. Бой между британцем и украинцем неоднократно срывался. Стороны не смогли договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).