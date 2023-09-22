50-летняя Хайди Клум снялась в трусах для обложки журнала

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде для обложки журнала People и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) издания.

50-летняя манекенщица предстала перед камерой в красном рваном свитере и белых трусах. Ее образ дополнили черная кепка, длинные носки и кожаные лоферы.

Обложка журнала «People Style Watch»

Поклонники восхитились моложавой внешностью знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Хайди, ты такая красивая», «Королева», «Нестареющая красота», «Великолепная фигура», «Хайди прекрасна во всех смыслах», — высказывались они.

Ранее Хайди Клум описала шоу Victoria's Secret фразой «не хотела куриные крылышки». Знаменитость рассказала о несправедливости руководства бренда по отношению к ней. Речь шла о накладных крыльях, с которыми ее коллеги выходили на подиум.