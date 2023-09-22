Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум описала шоу Victoria's Secret фразой «не хотела куриные крылышки». Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

50-летняя знаменитость рассказала о несправедливости руководства бренда по отношению к ней. Речь идет о накладных крыльях, с которыми ее коллеги выходили на подиум. «Я поднималась наверх и спрашивала: "Почему у меня эти маленькие крылья? Я хочу крылья побольше"», — посетовала манекенщица.

По словам Клум, участие в шоу Victoria's Secret для нее было тогда особенным периодом в жизни. «Мне не нужны были маленькие куриные крылышки. Мне нужны были самые большие, какие только могут быть, и я носила их с гордостью», — высказалась она.

В августе Хайди Клум раскрыла поклонникам свой вес. Манекенщица призналась, что следит за питанием и считает калории. По словам инфлюэнсера, в общей сложности она позволяет себе не более 900 калорий в день.