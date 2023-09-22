Венгрия призвала отказаться от поставок оружия Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал отказаться от поставок оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал отказаться от поставок оружия Украине. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, по сути, единственная страна в НАТО, которая не поставляет технику на Украину. Мы не поставляем оружие, потому что у нас там принципиальная позиция. Так что было бы действительно здорово, если бы вместо оружия в наш регион был бы поставлен мир», — заявил дипломат.

Он также добавил, что чем больше будет поставлено оружия Киеву, тем дольше будет длиться конфликт, поэтому необходимо перейти к переговорам, вместо наращивания поставок.

Ранее Сийярто рассказал, что представители НАТО и Европейский союз (ЕС) убеждали Венгрию не встречаться с членами делегаций России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН. По словам дипломата, союзники Венгрии не хотят использовать Генассамблею для диалога. «Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирного решения», — сказал Сийярто.