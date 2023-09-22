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18:48, 22 сентября 2023Мир

Венгрия призвала отказаться от поставок оружия Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал отказаться от поставок оружия Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал отказаться от поставок оружия Украине. Об этом он заявил в ответ на вопросы журналистов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы, по сути, единственная страна в НАТО, которая не поставляет технику на Украину. Мы не поставляем оружие, потому что у нас там принципиальная позиция. Так что было бы действительно здорово, если бы вместо оружия в наш регион был бы поставлен мир», — заявил дипломат.

Он также добавил, что чем больше будет поставлено оружия Киеву, тем дольше будет длиться конфликт, поэтому необходимо перейти к переговорам, вместо наращивания поставок.

Ранее Сийярто рассказал, что представители НАТО и Европейский союз (ЕС) убеждали Венгрию не встречаться с членами делегаций России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН. По словам дипломата, союзники Венгрии не хотят использовать Генассамблею для диалога. «Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирного решения», — сказал Сийярто.

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    Максим Габриелян
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