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18:42, 22 сентября 2023Мир

В Венгрии заявили о неспособности санкций ЕС «поставить Россию на колени»

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции ЕС не смогли поставить Россию на колени
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Санкции Евросоюза (Е)С не смогли поставить Россию на колени, как на то было рассчитано, Будапешт рассматривает санкционные меры как полный провал. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Мы не видим, чтобы санкции действовали, и [сейчас] рассматриваем их как провал. Изначально к санкциям были привязаны две цели. Первым делом нужно было поставить Россию на колени. Второе заключалось в том, чтобы приблизить мир. Сейчас мы приняли 11 пакетов санкций, и каков был результат? Я понимаю, что Россия сталкивается с некоторыми трудностями, но я не думаю, что имеет смысл отрицать это, но Россия не стоит на коленях. И мир ближе не стал», — заявил министр.

Ранее Сийярто рассказал, что представители НАТО и ЕС убеждали Венгрию не встречаться с членами делегаций России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН. По словам дипломата, союзники Венгрии не хотят использовать Генассамблею для диалога. «Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение», — сказал Сийярто.

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    Дмитрий Сотак
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