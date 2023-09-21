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15:59, 21 сентября 2023Мир

Глава МИД Венгрии рассказал о давлении НАТО и ЕС в ходе Генассамблеи ООН

Глава МИД Венгрии: НАТО и ЕС убеждали Венгрию не встречаться с РФ и Белоруссией

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

НАТО и Европейский союз (ЕС) убеждали Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН. О давлении на Будапешт рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По словам дипломата, союзники Венгрии не хотят использовать Генассамблею для диалога. «Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение», — сказал Сийярто.

Ранее Будапешт пообещал заблокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль России. «Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Венгрия в ноябре проведет крупнейшие за последние годы военные учения на фоне конфликта на Украине.

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    Анжелика Бережная
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