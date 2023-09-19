Венгрия проведет крупнейшие за последние годы учения из-за конфликта на Украине

Глава Генштаба Венгрии объявил о военных учениях на фоне конфликта на Украине

Венгрия в ноябре проведет крупнейшие за последние годы военные учения на фоне конфликта на Украине. Об этом объявил глава Генштаба Венгрии генерал Габор Беренди в интервью газете Magyar Nemzet.

По его словам, после начала украинского конфликта привыкшую к миру армию пришлось встряхнуть, поскольку «нужно было изменить обучение и боеготовность, чтобы иметь подготовленную, отзывчивую и хорошо оснащенную армию».

«В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только проведем военные маневры в восьми частях страны, но и оценим, как венгерские силы обороны и гражданская администрация могут сотрудничать», — заявил начальник венгерского Генштаба.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией по урегулированию конфликта.