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12:48, 19 сентября 2023Мир

Венгрия проведет крупнейшие за последние годы учения из-за конфликта на Украине

Глава Генштаба Венгрии объявил о военных учениях на фоне конфликта на Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия в ноябре проведет крупнейшие за последние годы военные учения на фоне конфликта на Украине. Об этом объявил глава Генштаба Венгрии генерал Габор Беренди в интервью газете Magyar Nemzet.

По его словам, после начала украинского конфликта привыкшую к миру армию пришлось встряхнуть, поскольку «нужно было изменить обучение и боеготовность, чтобы иметь подготовленную, отзывчивую и хорошо оснащенную армию».

«В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только проведем военные маневры в восьми частях страны, но и оценим, как венгерские силы обороны и гражданская администрация могут сотрудничать», — заявил начальник венгерского Генштаба.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией по урегулированию конфликта.

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    Семен Александров
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