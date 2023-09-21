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15:51, 21 сентября 2023Мир

Венгрия пообещала заблокировать попытки ЕС наложить санкции на Россию

Сийярто: Венгрия заблокирует попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ

Фото: Mike Segar / Reuters

Будапешт обещает заблокировать попытки Европейского союза (ЕС) наложить санкции на атомную отрасль России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о желании вытеснить Россию с мирового рынка урана. Россия продолжает контролировать значительную часть глобального рынка, что мешает введению санкций против атомной отрасли страны, посетовал министр энергетики страны Герман Галущенко.

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    Анастасия Заикина
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