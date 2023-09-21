Венгрия пообещала заблокировать попытки ЕС наложить санкции на Россию

Сийярто: Венгрия заблокирует попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ

Будапешт обещает заблокировать попытки Европейского союза (ЕС) наложить санкции на атомную отрасль России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о желании вытеснить Россию с мирового рынка урана. Россия продолжает контролировать значительную часть глобального рынка, что мешает введению санкций против атомной отрасли страны, посетовал министр энергетики страны Герман Галущенко.

