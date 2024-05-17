Звуки сирены из-за атаки ВСУ в курортном российском городе сняли на видео

Опубликовано видео со звуками сирен в атакованном дронами ВСУ городе Туапсе

В сети появились кадры со звуками сирен в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Их публикует издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятых с балкона жилого дома, слышны громкие непрерывные звуки сирены. Видеозапись, судя по кадрам, сделана рано утром.

Беспилотники атаковали Туапсе в ночь на пятницу, 17 мая. Там впоследствии начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), его уже локализовали. Возгорание сняли на видео, информации о пострадавших не приводилось.

По информации Минобороны России, всего ночью Краснодарский край пытались атаковать 44 беспилотника. Кроме того, еще 51 беспилотник уничтожили и перехватили над Крымом, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью.