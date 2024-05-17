Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 17 мая 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына высказалась о поставках оружия КНДР в Россию

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала абсурдом обвинения в поставках оружия в РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Jorge Silva / Reuters

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назвала абсурдом обвинения в поставках оружия в Россию. Ее слова приводит Associated Press (AP).

«У нас нет намерения экспортировать наши военно-технические возможности в какую-либо страну или открывать их для общественности», — отметила она.

По ее словам, другие государства устраивают спекуляции, пытаясь очернить российско-северокорейские отношения. Обвинения США и Южной Кореи в якобы поставках вооружений России Ким Е Чжон назвала «самым абсурдным парадоксом, который не заслуживает каких-либо оценок и интерпретаций».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ввел новые санкции против одного физического лица и трех юридических организаций из России в связи с якобы передачей ракет из КНДР.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили одну из самых массированных атак дронами по территории России. За ночь было сбито 102 беспилотника

      Стало известно об оставлении ВСУ позиций под Авдеевкой

      Передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

      В России перенесли срок выбытия иностранных самолетов

      Под Москвой выступили против расширения мемориала Минобороны

      Россиянам раскрыли неожиданное полезное свойство кофе

      По американскому штату пронесся мощный ураган

      Главу «Телеспорта» обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

      Ирина Шейк поделилась откровенным фото подруги в честь ее дня рождения

      Раскрыты сроки запуска производства российских электромобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше