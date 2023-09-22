Британка попыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию.

Британка хотела выехать из РФ на автобусе до Финляндии с иконой «Господь Вседержитель». Однако таможенники поста МАПП Брусничное Выборгской нашли ценность. Женщина не смогла предоставить документы на вывоз иконы.

Экспертиза показала, что иконе более 100 лет и она относится к категории культурных ценностей. В отношении иностранки возбудили дела по части 1 статьи 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации») КоАП РФ.