Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 22 сентября 2023Силовые структуры

Британка попыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию.

Британка хотела выехать из РФ на автобусе до Финляндии с иконой «Господь Вседержитель». Однако таможенники поста МАПП Брусничное Выборгской нашли ценность. Женщина не смогла предоставить документы на вывоз иконы.

Экспертиза показала, что иконе более 100 лет и она относится к категории культурных ценностей. В отношении иностранки возбудили дела по части 1 статьи 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации») КоАП РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле опровергли возможность социальных взрывов из-за бензина

    Раскрыт главный запрос россиян в сфере недвижимости

    Москвичей предупредили о рисках из-за теплой погоды в выходные

    Иностранка застряла в России без средств к существованию из-за отмены авиарейса

    В Еврокомиссии назвали дату заседания по украинскому зерну

    Названа самая свободная экономика в мире

    Крупнейшая сделка в истории игровой индустрии приблизилась к завершению

    Британка попыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

    Житель Дубая рассказал о драках и давке в очереди за iPhone 15

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости