В Краснодаре открылась инклюзивная площадка

В Краснодаре открыли инклюзивную площадку

В Комсомольском микрорайоне Краснодара открылась оборудованная тренажерами инклюзивная площадка. Об этом в своем Telegarm-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

Площадку открыли городском саду «Карасунский». «Это современная доступная среда для детей и взрослых, зона отдыха, комфорта и спорта!» — написал глава Краснодара.

Наумов подчеркнул, что подобных мест в городе должно быть больше, добавив, что работы по обустройству парков Краснодара будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что в Казани около станции метро «Кремлевская» появились шесть скамеек и шесть урн, созданных из переработанного пластика. Для производства уличной мебели потребовалось 350 килограммов производственных отходов, сданных на переработку жителями Татарстана.

