Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

Суд в Москве арестовал кикбоксера, избившего подростка

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал 21-летнего кикбоксера, подозреваемого в избиении подростка на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Задержанному вменяют часть 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он пробудет под стражей до 21 ноября.

Следствием установлено, что 20 сентября мужчина нанес многочисленные удары подростку. По данным «Московского комсомольца», задержанного возмутило, что школьник, сопровождавший бабушку из магазина, слишком медленно переходил дорогу. Пострадавший пережил остановку сердца и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемого.