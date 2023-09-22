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19:22, 22 сентября 2023Силовые структуры

Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

Суд в Москве арестовал кикбоксера, избившего подростка

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал 21-летнего кикбоксера, подозреваемого в избиении подростка на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Задержанному вменяют часть 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он пробудет под стражей до 21 ноября.

Следствием установлено, что 20 сентября мужчина нанес многочисленные удары подростку. По данным «Московского комсомольца», задержанного возмутило, что школьник, сопровождавший бабушку из магазина, слишком медленно переходил дорогу. Пострадавший пережил остановку сердца и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении обвиняемого.

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    Олеся Мицкевич
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