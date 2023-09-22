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09:43, 22 сентября 2023Силовые структуры

Бывшему мэру российского города ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО

Суд взял под стражу экс-мэра Ижевска за злоупотребления

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Индустриальный районный суд Ижевска принял решение ужесточить меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Из-под домашнего ареста подсудимого отправили в СИЗО до 25 ноября. Основанием для такого решения стали допущенные Бекметьевым нарушения условий избранной меры пресечения. Он, в частности, без разрешения следователя покинул дом, а также через интернет переписывался со свидетелем по делу.

Экс-мэр возражал, однако суд не прислушался к его словам.

Его поместили под домашний арест 27 июля в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») на основании материалов ФСБ.

По данным следствия, в 2021 году мэр незаконно передал муниципальные земли в собственность строительной компании.

Бекмеметьев занял пост градоначальника в 2018 году. В мае 2023-го он ушел в отставку.

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    Любовь Ширижик
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