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09:57, 22 сентября 2023Мир

Южная Корея захотела возобновить саммит с Китаем для налаживания связей

Южная Корея захотела возобновить китайско-японский саммит для укрепления связей

Фото: Shoko Takayasu / Bloomberg / Getty Images

Южная Корея захотела возобновить китайско-японский саммит для укрепления связей трех стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление посла Южной Кореи в Японии Юн Дук Мина.

По словам дипломата переговоры о встрече, которая должна состояться в этом году, уже ведутся на высоком уровне. «Отношения между Японией и Южной Кореей развиваются так быстро, что они создали условия, в которых Китай не был последние 10 лет. Для стабильности региона будет лучше, если соседние страны будут сотрудничать и ладить друг с другом», — указал Юн Дук Мин.

Посол отметил, что на стремление Китая возобновить диалог повлиял организованный США исторический трехсторонний саммит в Кэмп-Дэвиде с лидерами Южной Кореи и Японии.

Ранее Япония, США и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. Лидеры вышеуказанных стран также договорились о создании трехсторонней рабочей группы для укрепления сотрудничества, в частности, как говорится в заявлении, с международным сообществом для «противодействия киберугрозам со стороны КНДР».

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    Виктория Кондратьева
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