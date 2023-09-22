Россиянин заказал мужа сестры почти за два миллиона рублей и попался

В Ставропольском крае полиция задержала мужчину, который заказал мужа сестры

В Ставропольском крае полиция задержала жителя Кабардино-Балкарии, который заказал покушение на мужа сестры за 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, из-за давних семейных разногласий мужчина захотел избавиться от родственника, но об этом узнали оперативники. В результате силовики организовали инсценировку, передали инициатору преступления фотографии в качестве доказательства. Тогда подозреваемый отдал часть ранее оговоренной суммы, после чего был задержан.

Ранее суд продлил арест троим из четверых подсудимых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.