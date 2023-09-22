Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин заказал мужа сестры почти за два миллиона рублей и попался

В Ставропольском крае полиция задержала мужчину, который заказал мужа сестры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ставропольском крае полиция задержала жителя Кабардино-Балкарии, который заказал покушение на мужа сестры за 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, из-за давних семейных разногласий мужчина захотел избавиться от родственника, но об этом узнали оперативники. В результате силовики организовали инсценировку, передали инициатору преступления фотографии в качестве доказательства. Тогда подозреваемый отдал часть ранее оговоренной суммы, после чего был задержан.

Ранее суд продлил арест троим из четверых подсудимых по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

    В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

    Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

    Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

    Губернатор описал разрушения после удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Запад захотел заручиться поддержкой Индии в борьбе с российскими алмазами

    Телескоп Уэбба обнаружил новую сверхновую

    В Москве шестиклассник выпил таблетки и пол-литра водки и попал в реанимацию

    Стало известно о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Спрогнозирован срок ограничения экспорта топлива из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости