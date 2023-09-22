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17:09, 22 сентября 2023Россия

Губернатор обратился к жителям Севастополя по поводу части сбитой ракеты

Развожаев предупредил жителей Севастополя об уборке части сбитой ракеты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Оперативные службы готовятся убирать кусок сбитой над Севастополем украинской ракеты. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, обратившись к жителям в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о части снаряда, упавшего рядом с театром Луначарского. Развожаев попросил живущих поблизости горожан плотно закрыть окна, не подходить к ним и оставаться дома.

Губернатор добавил, что об окончании работ объявят при помощи машины оповещения. После этого можно будет выходить на улицу.

Ранее Развожаев сообщил, что от ударной волны в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбило стекла в десяти жилых домах. Он подчеркнул, что люди не пострадали.

Днем 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны сбили пять снарядов ВСУ. В результате в здании штаба начался пожар. Один военнослужащий числится пропавшим без вести.

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    Константин Лысяков
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