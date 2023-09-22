Губернатор обратился к жителям Севастополя по поводу части сбитой ракеты

Развожаев предупредил жителей Севастополя об уборке части сбитой ракеты

Оперативные службы готовятся убирать кусок сбитой над Севастополем украинской ракеты. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, обратившись к жителям в Telegram.

Он уточнил, что речь идет о части снаряда, упавшего рядом с театром Луначарского. Развожаев попросил живущих поблизости горожан плотно закрыть окна, не подходить к ним и оставаться дома.

Губернатор добавил, что об окончании работ объявят при помощи машины оповещения. После этого можно будет выходить на улицу.

Ранее Развожаев сообщил, что от ударной волны в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбило стекла в десяти жилых домах. Он подчеркнул, что люди не пострадали.

Днем 22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны сбили пять снарядов ВСУ. В результате в здании штаба начался пожар. Один военнослужащий числится пропавшим без вести.