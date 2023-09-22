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10:32, 22 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян покинул здание кабмина Армении

Пашинян покинул здание кабмина Армении, несмотря на акцию протеста

Фото: Petr David Josek / Pool / AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул здание кабмина страны, несмотря на попытки митингующих заблокировать выходы во время акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кортеж политика состоял из нескольких автомобилей, ему удалось выехать во время многочисленного протеста на площади Республики. По информации агентства, Пашинян покинул кабмин через задний вход. Бойцы полицейского спецназа обеспечивали безопасность проезда.

Ранее лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Андраника Теваняна задержали силовики на протестной акции в Ереване. Он был доставлен в полицейский участок района Эребуни.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты из-за проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций требовали отставки Пашиняна, называя его предателем.

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    Кристина Есикова
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