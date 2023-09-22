Врачи извлекли стрелу из мозга россиянина

В Подмосковье врачи извлекли застрявшую в мозге россиянина стрелу

В Московской области врачи извлекли стрелу — арбалетный болт — из мозга мужчины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава в Telegram.

Инородное тело пробило стенку черепа и задело мозг россиянина, в связи с чем его экстренно прооперировали. Хирургическое вмешательство заняло около часа, за это время врачи извлекли стрелу и сшили поврежденные сосуды.

Постоперационные изменения оказались минимальными, мужчину уже выписали из стационара.

Ранее в Тюменской области в теле местного жителя вырос червь после укуса комара. Паразит обосновался под кожей россиянина. Заболевание, вызванное присутствием червя этого вида, характерно для южных стран, однако в последнее время отдельные случаи стали фиксировать и в средней полосе.