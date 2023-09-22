Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 22 сентября 2023Россия

Врачи извлекли стрелу из мозга россиянина

В Подмосковье врачи извлекли застрявшую в мозге россиянина стрелу

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Московской области врачи извлекли стрелу — арбалетный болт — из мозга мужчины. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава в Telegram.

Инородное тело пробило стенку черепа и задело мозг россиянина, в связи с чем его экстренно прооперировали. Хирургическое вмешательство заняло около часа, за это время врачи извлекли стрелу и сшили поврежденные сосуды.

Постоперационные изменения оказались минимальными, мужчину уже выписали из стационара.

Ранее в Тюменской области в теле местного жителя вырос червь после укуса комара. Паразит обосновался под кожей россиянина. Заболевание, вызванное присутствием червя этого вида, характерно для южных стран, однако в последнее время отдельные случаи стали фиксировать и в средней полосе.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле спрогнозировали обострение отношений между Украиной и Польшей

    Киркоров рассказал о счастье в отношениях

    Ставшего одиноким отцом участника СВО захотели вернуть в зону боевых действий

    Высокопоставленный российский силовик подал в отставку после проверки

    Звезда НБА решил избавиться от роскошного особняка

    В России потребовали увеличить отправку топлива на биржу

    Найден новый способ вылечить никотиновую зависимость

    Песков прокомментировал сообщения о возможных переговорах Путина и Эрдогана

    В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году

    50-летняя Юлия Высоцкая поделилась новым видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости