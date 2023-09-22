Звезда КВН раскрыл закулисье проекта

Российский телеведущий и певец, бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров раскрыл закулисье проекта. В интервью Пятому каналу он заявил, что в коллективе возникали творческие разногласия.

«Это творческие ссоры были больше, то есть мы хотим этот номер сделать, а кто-то его не хочет сделать. (...) Это были творческие споры по отстаиванию какого-то материала», — сказал Макаров, отвечая на вопрос о том, случались ли конфликты между участниками команды «Сборная Камызякского края».

Звезда КВН добавил, что каждый член коллектива хорошо знал свою роль и не пытался примерить на себя чужую. Макаров описал атмосферу в команде словами «все было тихо, мирно, спокойно, без конфликтов».

Ранее Макаров вспомнил неловкий случай, который однажды произошел с ним, когда он работал на корпоративе. По словам ведущего, во время выступления у него разошлись штаны. Экс-участник КВН добавил, что у него были с собой запасные брюки и он смог переодеться.