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13:24, 22 сентября 2023Спорт

Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

Юлиан Нагельсман назначен главным тренером сборной Германии по футболу

Фото: Anke Waelischmiller / Sven Simon / Globallookpress.com

Юлиан Нагельсман назначен главным тренером сборной Германии по футболу. Имя нового наставника команды объявили в Twitter Немецкого футбольного союза (DFB).

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 31 июля 2024 года. Помощниками Нагельсмана стали Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

10 сентября сборная Германии уволила главного тренера Ханса-Дитера Флика. Глава DFB Бернд Нойендорф заявил, что решение было неизбежным, так как команде нужен новый импульс «после недавних разочаровывающих результатов».

Нагельсман известен по работе с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и «Баварией». С мюнхенцами он стал чемпионом Германии, а также выиграл два Суперкубка страны.

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    Алексей Гусев
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