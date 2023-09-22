Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

Юлиан Нагельсман назначен главным тренером сборной Германии по футболу

Юлиан Нагельсман назначен главным тренером сборной Германии по футболу. Имя нового наставника команды объявили в Twitter Немецкого футбольного союза (DFB).

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до 31 июля 2024 года. Помощниками Нагельсмана стали Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

10 сентября сборная Германии уволила главного тренера Ханса-Дитера Флика. Глава DFB Бернд Нойендорф заявил, что решение было неизбежным, так как команде нужен новый импульс «после недавних разочаровывающих результатов».

Нагельсман известен по работе с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» и «Баварией». С мюнхенцами он стал чемпионом Германии, а также выиграл два Суперкубка страны.