Нейросеть защитит россиян от встречи с медведями

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от встреч с медведями

Искусственный интеллект защитит жителей Крайнего Севера от встреч с медведями. О запуске новой системы видеомониторинга рассказали в компании «МегаФон».

Проект получил название «Умный Север». Программа будет отслеживать перемещение хищников вблизи поселений, видеосигнал с территорий, граничащих с лесом, будет обрабатываться в режиме онлайн. Первый пункт наблюдения развернули на границе поселка Пионерский в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам», — рассказали в пресс-службе.

Проект запустили совместно с компанией NtechLab, в совершенствовании нейросети участвуют школьники из нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». На базе видеоматериала они обучают систему распознавать хищников.

Ранее сообщалось, что белых медведей на архипелаге Медвежьи острова изучат с помощью нейросети и системы компьютерного зрения. Они помогут расшифровать сделанные в Арктике снимки и распознать зверей на фоне снега.