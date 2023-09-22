69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:33, 22 сентября 202369-я параллель

Нейросеть защитит россиян от встречи с медведями

Нейросеть защитит жителей Крайнего Севера от встреч с медведями

Фото: Unsplash

Искусственный интеллект защитит жителей Крайнего Севера от встреч с медведями. О запуске новой системы видеомониторинга рассказали в компании «МегаФон».

Проект получил название «Умный Север». Программа будет отслеживать перемещение хищников вблизи поселений, видеосигнал с территорий, граничащих с лесом, будет обрабатываться в режиме онлайн. Первый пункт наблюдения развернули на границе поселка Пионерский в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам», — рассказали в пресс-службе.

Проект запустили совместно с компанией NtechLab, в совершенствовании нейросети участвуют школьники из нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум». На базе видеоматериала они обучают систему распознавать хищников.

Ранее сообщалось, что белых медведей на архипелаге Медвежьи острова изучат с помощью нейросети и системы компьютерного зрения. Они помогут расшифровать сделанные в Арктике снимки и распознать зверей на фоне снега.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Врач заявил об опасности препаратов от укачивания для водителей

    В России рассказали о возможностях «летающего радара»

    В Москве госпитализировали народную артистку Галину Шляпину

    Самолет совершил экстренную посадку из-за странного запаха в кабине пилотов

    Россиянин ударил силовика в отделе по вопросам миграции и попал под стражу

    В ООН сообщили о намерении восстановить зерновую сделку

    Россиян заверили в отсутствии дефицита топлива

    Нейросеть защитит россиян от встречи с медведями

    Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости