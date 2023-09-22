Россиянин семь лет растлевал маленькую падчерицу

В Новой Москве полиция задержала водителя, который 7 лет растлевал падчерицу

В Новой Москве полиция задержала 46-летнего местного жителя, который с 2014 по 2019 год растлевал маленькую падчерицу. Об этом сообщает «МК».

Заявление на него написала мать девушки. Она рассказала, что муж работает водителем металлобазы и начал склонять ее дочь к действиям сексуального характера, когда ребенку было восемь лет. Позднее девочка переехала жить к родному отцу. Силовики начали расследование.

Ранее стало известно, что Забайкальский краевой суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, изнасиловавшего 16-летнюю падчерицу.