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18:45, 22 сентября 2023Россия

Власти опровергли удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ

Развожаев опроверг удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

ВСУ не совершали ударов по Севастопольской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и Балаклавской теплоэлектростанции (ТЭС). Информацию об этом опроверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

По словам представителя властей, с помощью подобных сообщений украинские паблики в соцсетях пытаются посеять панику среди горожан. «Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков», — написал Развожаев.

Губернатор призвал жителей доверять только официальным источникам.

Ранее оперштаб ввел в Севастополе повышенные меры безопасности в связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Развожаев также обратился к жителям домов по проспекту Нахимова с просьбой проследовать в кинотеатр «Победа» либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева, заверив, что они смогут вернуться домой после окончания работ.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщило Минобороны, российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских снарядов. В результате атаки в здании штаба началось возгорание. Один военнослужащий числится пропавшим без вести.

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    Сергей Истомин
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