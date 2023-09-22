Авиакомпания выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за отказ от рейса

Daily Dot: Delta Airlines выплатила пассажирам компенсации за отказ от рейса

Авиакомпания Delta Airlines выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за добровольный отказ от полета в пользу более позднего рейса. Пользователи рассказали об инциденте в TikTok-аккаунте @onlyinbos, публикацией заинтересовалось издание Daily Dot.

По данным портала, американский перевозчик предложил 13 пассажирам рейса Бостон — Рим уступить свои места в самолете в обмен на компенсацию в размере от двух до четырех тысяч долларов (190-380 тысяч рублей). Кроме того, компания оплатила клиентам проживание в гостинице на время ожидания следующего рейса.

Как пишет издание, ситуация напоминала аукцион. Стюардесса предложила пассажирам подарочные карты на шопинг, чтобы снять их с рейса. «Давайте, ребята, 3500 долларов, может быть, кто-нибудь возьмет одну?» — повторяла сотрудница. Она уточнила, что сертификат на внушительную сумму получит тот, кто первым подойдет к членам экипажа и согласится покинуть самолет.

Delta Airlines пошла на такие меры из-за овербукинга: перевозчик намеренно продавал больше билетов на рейс, чем было в самолете, чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявки пассажиров.

Ранее пассажиры авиакомпании Singapore Airlines потребовали от перевозчика компенсацию после полета с плохо пахнувшей собакой, у которой случился приступ метеоризма. Кроме того, животное заняло место в пространстве для ног и испачкало его слюнями.