Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 22 сентября 2023Путешествия

Авиакомпания выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за отказ от рейса

Daily Dot: Delta Airlines выплатила пассажирам компенсации за отказ от рейса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиакомпания Delta Airlines выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за добровольный отказ от полета в пользу более позднего рейса. Пользователи рассказали об инциденте в TikTok-аккаунте @onlyinbos, публикацией заинтересовалось издание Daily Dot.

По данным портала, американский перевозчик предложил 13 пассажирам рейса Бостон — Рим уступить свои места в самолете в обмен на компенсацию в размере от двух до четырех тысяч долларов (190-380 тысяч рублей). Кроме того, компания оплатила клиентам проживание в гостинице на время ожидания следующего рейса.

Как пишет издание, ситуация напоминала аукцион. Стюардесса предложила пассажирам подарочные карты на шопинг, чтобы снять их с рейса. «Давайте, ребята, 3500 долларов, может быть, кто-нибудь возьмет одну?» — повторяла сотрудница. Она уточнила, что сертификат на внушительную сумму получит тот, кто первым подойдет к членам экипажа и согласится покинуть самолет.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Delta Airlines пошла на такие меры из-за овербукинга: перевозчик намеренно продавал больше билетов на рейс, чем было в самолете, чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявки пассажиров.

Ранее пассажиры авиакомпании Singapore Airlines потребовали от перевозчика компенсацию после полета с плохо пахнувшей собакой, у которой случился приступ метеоризма. Кроме того, животное заняло место в пространстве для ног и испачкало его слюнями.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Рост тарифов на газ и свет объяснили

    Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости