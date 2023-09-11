Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 11 сентября 2023Путешествия

Пассажиры потребовали компенсацию после полета с плохо пахнувшей собакой

Stuff: плохо пахнувшая собака испортила семейной паре полет в Сингапур

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Пассажиры авиакомпании Singapore Airlines потребовали от перевозчика компенсацию после полета с плохо пахнувшей собакой, которая, по их словам, испортила им впечатления от поездки. Подробностями истории поделилось издание Stuff.

По данным источника, инцидент произошел на 13-часовом рейсе из Парижа в Сингапур. Семейная пара из Веллингтона (Новая Зеландия) забронировала места в бизнес-классе, чтобы полет прошел с наибольшим комфортом. Однако когда Гилл (Gill) и Уоррен Пресс (Warren Press) разместились на своих сиденьях, они заметили, что их попутчик путешествует с собакой эмоциональной поддержки. По словам пассажиров, она все время издавала «тяжелое фырканье».

Материалы по теме:
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Новозеландцы попросили стюардессу пересадить их, но оказалось, что свободные кресла остались только в задней части эконом-класса. Тогда супруги решили продолжить путешествие на своих местах.

По словам семейной пары, полет был невыносимым из-за запаха собаки, у которой случился приступ метеоризма. Кроме того, туристам не понравилось, что животное заняло место в пространстве для ног Гилла и испачкала его слюнями.

По приезде супруги Пресс отправили жалобу в авиакомпанию, и через три недели им предложили туристический ваучер на сумму 200 новозеландских долларов (около 11 тысяч рублей) на пассажира. Однако Уоррен заявила, что это неприемлемо, и потребовала полного возмещения средств.

«Мы не получили того опыта, за который заплатили», — пояснила она.

Ранее китайская авиакомпания China Airlines бесплатно предложила пассажирке место в бизнес-классе в качестве извинений за то, что ее сотрудники на 38 часов заперли ее кошку в клетке. Известная американская блогерша Нина Гали (Nina Galy), у которой более 400 тысяч подписчиков в TikTok, в начале июля купила билет на Бали и надеялась взять с собой питомца. Ей предстоял полет на индонезийский остров через столицу Тайваня Тайбэй.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

    Происхождение дымки в Москве объяснили

    Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    В МИД России прокомментировали угрозу Зеленского Евросоюзу

    11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве

    Электронные сигареты нарушили работу иммунной системы

    Застрявший в стиральной машине ребенок попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости