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18:18, 21 июля 2023Путешествия

Пассажирке самолета предложили бесплатный полет в бизнес-классе из-за кошки

China Airlines предложила туристке бесплатный билет в качестве извинений за запертую кошку

Кадр: @ninadoesthemost / TikTok

Китайская авиакомпания China Airlines бесплатно предложила пассажирке место в бизнес-классе в качестве извинений за то, что ее сотрудники на 38 часов заперли ее кошку в клетке. Подробности истории рассказало издание Insider.

По данным источника, известная американская блогерша Нина Гали (Nina Galy), у которой более 400 тысяч подписчиков в TikTok, в начале июля купила билет на Бали и надеялась взять с собой питомца. Ей предстоял полет на индонезийский остров через столицу Тайваня Тайбэй.

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Туристка рассказала изданию, что ей пришлось потратить почти 1500 долларов (около 136 тысяч рублей) на консультации ветеринарных врачей, анализы крови, прививки и оформление документов.

Но когда туристка прибыла на Тайвань для пересадки, ей сказали, что въехать в Индонезию с кошкой не получится. Гали предупредили, что единственным выходом для ее будет вернуться в США.

Более того, путешественница пожаловалась, что ей даже запретили дожидаться обратного рейса вместе с домашним любимцем. «Они сказали, что накрыли ее клетку одеялом, поэтому она сидела в темноте 25 часов, прежде чем мы попали на рейс», — ужаснулась Гали, добавив, что персоналу аэропорта не хватало сочувствия к ее ситуации.

Блогерша снова увидела питомца только на следующий день, когда самолет приземлился в США. Она сообщила своим подписчикам в TikTok, что с кошкой все в порядке, хотя она ужасно пахла и явно нехорошо себя чувствовала в клетке.

Уточняется, что 17 июля американка получила письмо от менеджера по обслуживанию клиентов China Airlines с предложением компенсации. «Для вашего удобства мы можем предоставить билет в бизнес-класс туда-обратно из США в любой пункт назначения, выполняемый China Airlines», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Гали рассказала Insider, что ее «буквально затошнило» после прочтения электронного письма и что она рассматривает возможность подать в суд на авиакомпанию.

Ранее сообщалось, что авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. Американка Ариэль Дейл (Ariel Dale) вылетала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и намеревалась взять с собой двух питомцев. Однако перед своим вылетом Дейл получила сообщение о том, что отправление самолета, на котором должны были полететь ее кошки, откладывается на пять часов.

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    Марина Черняк
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