Пассажирке самолета предложили бесплатный полет в бизнес-классе из-за кошки

China Airlines предложила туристке бесплатный билет в качестве извинений за запертую кошку

Китайская авиакомпания China Airlines бесплатно предложила пассажирке место в бизнес-классе в качестве извинений за то, что ее сотрудники на 38 часов заперли ее кошку в клетке. Подробности истории рассказало издание Insider.

По данным источника, известная американская блогерша Нина Гали (Nina Galy), у которой более 400 тысяч подписчиков в TikTok, в начале июля купила билет на Бали и надеялась взять с собой питомца. Ей предстоял полет на индонезийский остров через столицу Тайваня Тайбэй.

Туристка рассказала изданию, что ей пришлось потратить почти 1500 долларов (около 136 тысяч рублей) на консультации ветеринарных врачей, анализы крови, прививки и оформление документов.

Но когда туристка прибыла на Тайвань для пересадки, ей сказали, что въехать в Индонезию с кошкой не получится. Гали предупредили, что единственным выходом для ее будет вернуться в США.

Более того, путешественница пожаловалась, что ей даже запретили дожидаться обратного рейса вместе с домашним любимцем. «Они сказали, что накрыли ее клетку одеялом, поэтому она сидела в темноте 25 часов, прежде чем мы попали на рейс», — ужаснулась Гали, добавив, что персоналу аэропорта не хватало сочувствия к ее ситуации.

Блогерша снова увидела питомца только на следующий день, когда самолет приземлился в США. Она сообщила своим подписчикам в TikTok, что с кошкой все в порядке, хотя она ужасно пахла и явно нехорошо себя чувствовала в клетке.

Уточняется, что 17 июля американка получила письмо от менеджера по обслуживанию клиентов China Airlines с предложением компенсации. «Для вашего удобства мы можем предоставить билет в бизнес-класс туда-обратно из США в любой пункт назначения, выполняемый China Airlines», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Гали рассказала Insider, что ее «буквально затошнило» после прочтения электронного письма и что она рассматривает возможность подать в суд на авиакомпанию.

Ранее сообщалось, что авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. Американка Ариэль Дейл (Ariel Dale) вылетала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и намеревалась взять с собой двух питомцев. Однако перед своим вылетом Дейл получила сообщение о том, что отправление самолета, на котором должны были полететь ее кошки, откладывается на пять часов.