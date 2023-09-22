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17:09, 22 сентября 2023Путешествия

Пассажирка выкатившегося за полосу турецкого Boeing раскрыла детали происшествия

РЕН ТВ: пассажирка турецкого Boeing описала ЧП фразой «увидели, что мы в поле»

Пассажирка выкатившегося за взлетно-посадочную полосу (ВПП) турецкого самолета в Перми раскрыла детали происшествия. Видео с ее рассказом публикует РЕН ТВ.

«Посмотрели в иллюминаторы и увидели, что мы в поле. Полоса осталась там, далеко. А там, не так далеко, уже бетонное заграждение и дома», — такими фразами описала ЧП с Boeing россиянка по имени Лана Чугаева.

Она добавила, что во время полета не было никаких проблем и рейс вылетел без задержек.

22 сентября самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines со 174 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Перми. Уточняется, что он летел из турецкой Антальи.

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    Алина Черненко
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