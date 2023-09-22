В Госдуме назвали срок увеличения пенсий

Депутат Бессараб: с 1 января в России произойдет увеличение пенсий

С 1 января 2024 года в России произойдет увеличение пенсий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий», — добавила она.

Ранее экономист Юлия Финогенова напомнила о надбавках для пенсии для россиян, которые начали работать до 2002 года. Для начавших работать до этого времени пенсионный капитал повышается на десять процентов, а за работу до 1991 года он вырастает на один процент, отметила она.

В сентябре вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения.