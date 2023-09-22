Россиянин ударил силовика в отделе по вопросам миграции и попал под стражу

В Петербурге отправили под стражу мужчину, ударившего начальника ОВМ УМВД

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу Александра Сугоняко, ударившего начальника отдела по вопросам миграции (ОВМ) УМВД по Московскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Его задержали 20 сентября. Сугоняко будет под арестом до 19 ноября.

По версии следствия, 20 сентября обвиняемый был в приемной граждан ОВМ, когда начальница этого отдела попросила его не нарушать общественный порядок. В ответ на ее замечание мужчина ударил пострадавшую по голове и телу.

Ранее в Пензенской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия к представителю власти.