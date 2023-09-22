Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

Военный Дандыкин назвал автомат Калашникова популярным у пехоты РФ оружием

Одним из самых популярных видов оружия у российской пехоты является модернизированный автомат Калашникова. Также широко используются снайперские винтовки Драгунова, пулеметы «Печенег» и другие. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У российских военных, естественно, популярен новый автомат Калашникова, снайперские винтовки наряду с винтовкой Драгунова, в том числе, крупнокалиберные. Пулеметы "Печенег", одни из лучших пулеметов в мире. Также очень эффективны крупнокалиберные пулеметы, потому что в пехоте обязательно есть пулеметный взвод», — сказал Дандыкин.

Также, по его словам, широко используются различные гранатометы, как надежные старые, так и более новые и усовершенствованные.

«Есть гранатометы с советских времен, на их базе сделали новые, — сказал военный. — Если говорить о малой пехотной артиллерии, то там, разумеется, 82-миллиметровые минометы, они очень эффективны, их широко используют. Также на вооружении в пехоте находится БМП-3, машина пехоты, которая вооружена пушкой, поддерживающая наступление. Также БТР-82 с тридцатимиллиметровой пушкой. Очень эффективное оружие».

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