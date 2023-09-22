Диетологи назвали способ похудеть надолго и не набрать потерянный вес

Диетологи назвали средиземноморскую диету способом похудеть надолго

Средиземноморская диета — самый здоровый способ похудеть надолго и не набрать вновь потерянный вес. О ее особенностях в беседе с aif.ru рассказали диетологи и нутрициологи.

По словам кандидата медицинских наук, диетолога, кардиолога, исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Светланы Павличенко, проведенные исследования подтверждают тот факт, что предлагаемый этой диетой режим питания реже всего провоцирует срывы. Кроме того, его легко соблюдать, так как считать калории и ограничивать себя в еде не нужно. Преимуществом диеты Павличенко назвала ее сбалансированность, отсутствие монотонности и ограничений.

Высказывая свою точку зрения, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов отметил, что полезность и эффективность данного плана питания признали многие нутрициологи и диетологи мира. «Главный фактор в питании по средиземноморскому протоколу — это высокое употребление овощей и фруктов, морепродуктов, оливкового масла», — указал он, добавив, что такое сочетание благотворно влияет на человека и дает ему заряд энергии и позитива.

Кабанов обратил внимание на то, что средиземноморский стиль питания содействует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, деменции, что доказано многочисленными исследованиями ученых. Диетолог подчеркнул, что этот режим питания влияет не только на фигуру: уменьшая долю красного мяса и добавленного сахара в рационе, а также добавляя растительные продукты, люди отмечают улучшение самочувствия.

С экспертом согласилась нутрициолог Галина Жигульская — она напомнила, что одним из ключевых преимуществ этой диеты являются контроль и корректировка веса тела.

Средиземноморская диета предусматривает ежедневное употребление овощей и фруктов, цельного зерна, орехов, оливкового масла и бобовых. Вместе с тем не менее двух раз в неделю в меню следует включать рыбу или морепродукты. А вот употребление яиц, сыра и жирного мяса птицы лучше сократить. Добавленный сахар и красное мясо лучше исключить вовсе. «Большая часть жителей Средиземноморья предпочитают есть сырые овощи и фрукты, в их рационе много салатов, гарниров из свежих овощей. Для гарниров используется цельное зерно, а не рафинированное», — объяснила Жигульская, добавив, что в пищу идет злак вместе с оболочкой и зародышем.

Что касается термической обработки, нутрициолог советует чаще варить, тушить и запекать продукты, так как при таких способах приготовления они сохранят больше питательных веществ и витаминов.

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