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17:48, 22 сентября 2023Наука и техника

Соединение из хмеля предложили использовать для борьбы с ожирением

Microbiome: соединение из хмеля уменьшило число опасных бактерий в кишечнике

Фото: Jelena Stanojkovic / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета штата Огайо предложили использовать соединение из хмеля для борьбы с метаболическим синдромом. Согласно работе, опубликованной в журнале Microbiome, это вещество помогает уменьшить число опасных бактерий в кишечнике.

В новом исследовании авторы сосредоточились на влиянии ксантогумола (XN) на здоровье. Это вещество и его производные, включая тетрагидроксантогумол (TXN), содержатся в различных фруктах, овощах, злаках, коре, корнях, стеблях, в чае и в вине. Ксантогумол — флавоноид, которым особенно богат хмель. Специалисты использовали новый вычислительный метод, позволивший выявить механизм воздействия TXN на метаболический синдром. Анализ показал, какие типы бактерий контролируют экспрессию генов, связанных с заболеванием. Оказалось, что TXN в основном работает за счет уменьшения количества кишечных микробов, которые способствуют воспалению в клетках макрофагов жировой ткани, а также улучшения метаболизма глюкозы.

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Таким образом, при употреблении диеты с высоким содержанием жиров, характерной для метаболического синдрома, бактерии Oscillibacter способствуют воспалению жировой ткани, которая и вызывает заболевание. В свою очередь, TXN помогает ограничить численность видов Oscillibacter.

Метаболический синдром — расстройство, которое диагностируются при наличии хотя бы двух симптомов: абдоминального ожирения, гипертонии, высокого уровня сахара в крови, низкого уровня «хорошего» холестерина и высокого уровня триглицеридов. Впоследствии эта болезнь может приводить к когнитивной дисфункции и деменции. Метаболический синдром также способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа.

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    Елена Апазиди
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