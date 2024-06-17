В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий превышение самообороны в своем доме

В понедельник, 17 июня, в Госдуму внесут законопроект, согласно которому россиянам разрешат превышение необходимой самообороны в случае проникновения в жилище. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на текст инициативы.

Отмечается, что норма будет действовать исключительно в пределах своего дома. Соответствующие поправки предлагают внести в Уголовный кодекс (УК).

В пояснительной записке говорится, что под жилищем подразумевается как постоянное место проживания гражданина, так и временное. Подчеркивается, что проникновение на жилплощадь может совершаться с разной целью, а из-за необходимости оценить ситуацию и возможные риски злоумышленник находится в более выгодном положении.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит военным и добровольцам пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены этого удостоверения.