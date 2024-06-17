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01:13, 17 июня 2024Россия

Аварию на подстанции в Ростове объяснили

«Ростовэнерго»: на подстанции произошло перекрытие изоляторов

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Причиной вспышки на подстанции в Ростове стало кратковременное перекрытие изоляторов. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на «Ростовэнерго».

Отмечается, что причиной аварии стал порыв ветра, который занес на территорию подстанции упаковочную пленку. После этого произошло «произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое привело к яркой вспышке», объяснили в «Ростовэнерго».

Подчеркивается, что произошедшее не повлияло на подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на подстанции произошла вспышка. После этого часть Западного района российского города осталась без света. Другие подробности инцидента в тот момент были неизвестны.

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      Евгений Силаев
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