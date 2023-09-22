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12:20, 22 сентября 2023Мир

Посольство России раскритиковало выдворение настоятеля подворья РПЦ в Софии

Посол РФ в Болгарии раскритиковал выдворение настоятеля подворья РПЦ в Софии

Фото: Hristo Vladev / NurPhoto / Getty Images

Выдворение настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана стало недружественным шагом со стороны Болгарии. Высылку отца Вассиана раскритиковала посол России в Софии Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.

«Мы расцениваем это как крайне недружественный шаг. Какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь — вызовут посла, с ним будет определенный разговор», — сказала дипломат.

По ее словам, повлиять на решение Болгарии было невозможно, так как власти пошли на это в день перед болгарским национальным праздником, когда никто не работал. Высылку подготовили заранее по решению премьер-министра Николая Денкова или министерского совета, отметила посол.

21 сентября стало известно о решении Софии выслать отца Вассиана. Власти страны сочли, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности, сообщило посольство России в Болгарии.

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    Виктория Кондратьева
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