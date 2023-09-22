Полковник Кошкин: Польша введет войска на Украину с целью забрать пять областей

Польша может вторгнуться на Украину, чтобы отнять у нее пять западных областей. Такое мнение высказал полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с Ura.ru.

По его словам, Варшава намерена вернуть территории, которые она считает своими. «Они их заберут при хорошем расположении, то есть введут войска и проведут плебисцит. Либо, при плохом, введут войска и больше не выйдут», — отметил Кошкин. Он подчеркнул, что в обоих случаях цель польской стороны будет достигнута.

Полковник также напомнил, что Польша и Украина являются историческими врагами. Обе страны создают видимость дружбы, в то время как «за спиной каждая держит нож или топор», заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предсказал обострение отношений между Варшавой и Киевом. Он добавил, что между Украиной и другими европейскими странами «также будут нарастать трения со временем».