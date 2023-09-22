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12:42, 22 сентября 2023Мир

В Кремле спрогнозировали обострение отношений между Украиной и Польшей

Представитель Кремля Песков: трения между Украиной и Польшей будут нарастать

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Трения между Украиной и европейскими странами, в особенности Польшей, будут нарастать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать», — сказал представитель Кремля, добавив, что при этом «и та, и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии».

По словам Пескова, между Украиной и другими членами Евросоюза «также будут нарастать трения со временем».

Ранее стало известно, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой: около трех четвертей поляков желают принять беженцев.

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    Глеб Бажуткин
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