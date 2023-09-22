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07:31, 22 сентября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Германии и назвала пять позорных привычек немцев

Блогер «Дзена» назвала привычку немцев ходить по дому в уличной обуви позорной

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Германии и рассказала, что у местных жителей есть пять позорных привычек, от которых «волосы встают дыбом». Своими наблюдениями автор поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, в первую очередь туристку удивило, что немцы ходят по дому в уличной обуви. «На мой взгляд, это настоящий позор для немцев! Да, пускай у них на улицах чисто, нет соли и грязи, как у нас, из-за различий в климате. Но ведь это негигиенично!» — прокомментировала путешественница.

Кроме того, женщина отметила, что жители Германии любят украшать свои дома разноцветными рисунками — по мнению автора блога, это только «уродует» архитектуру. Еще одним возмущением для туристки стали сады немок — она пояснила, что женщины сажают растения во дворах очень хаотично и безвкусно.

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Также автор блога заметила, что немцы привыкли устанавливать в парках мрачные сооружения, которые портят зоны отдыха. «Неужели нельзя было сделать место более позитивным? Добавить немного яркости и красок. А то гуляешь и думаешь, а это точно парк? А не кладбище, ну серьезно! И вот такие памятники по всей территории», — уточнила путешественница.

В заключение туристка добавила, что жители Германии любят отмечать торжества в местах, которые с виду больше предназначены для трагичных событий. Она продемонстрировала на снимке мрачную крытую веранду рядом с каменными руинами.

«На фото — одно из самых популярных мест в Бендорфе, где немцы проводят выездные свадьбы. Германия — очень красивая страна! Неужели не нашлось более приятного во всех смыслах заведения?» — удивилась девушка.

Ранее блогерша описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся». Девушка отметила, что европейки не подбирают одежду, скрывающую недостатки. По ее словам, западные бренды специально берут в качестве моделей неидеальных по параметрам женщин.

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    Марк Успенский
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