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21:12, 22 сентября 2023Забота о себе

Врач назвала опасности неправильного прикуса

Стоматолог Сумцова: правильный прикус влияет на здоровье пищеварительной системы

Фото: Unsplash

Правильный прикус не только эстетичен — он напрямую влияет на здоровье пищеварительной системы. О взаимосвязи между пищеварением и ровно стоящими зубами aif.ru рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Специалист пояснила, что тщательное пережевывание пищи отражается на процессе пищеварения. Описывая этот процесс, она указала, что при пережевывании пища разбивается на мелкие частицы, что увеличивает поверхность для дальнейшего действия пищеварительных ферментов. Это, в свою очередь, положительно влияет на всасывание питательных веществ и энергии из употребленной еды.

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При неровном прикусе, когда имеют место ярко выраженные дефекты, могут возникнуть проблемы.

В частности, специалист отметила, что хороший прикус улучшает жевательную функцию, тогда как при неровном прикусе нагрузка на зубы распределяется неравномерно. Кроме того, могут возникнуть проблемы с нормализацией глотания, ведь когда зубы в прикусе не совпадает, это провоцирует дисфункции в работе челюстно-лицевых мышц, дисфункции в суставе височно-нижнечелюстного сустава и проблемы с глотанием пищи.

Помимо этого, неправильный прикус может провоцировать появление зазубрин и острых углов на поверхности зубов. Это тоже ухудшает разжевывание и пищеварение, так как поврежденные зубы будут хуже перемалывать пищу.

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    Варвара Кошечкина
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