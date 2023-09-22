На Украине призвали проверить СМИ после смонтированного ролика с Зеленским

На Украине редакции призвали изучить видео с Зеленским, где он слушает сам себя

Редакции украинского телемарафона «Единые новости» призвали изучить сообщения СМИ о выступлении Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он слушает сам себя. Об этом пишет РИА Новости.

«Редакции марафона "Единые новости" призывают к расследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле», — говорится в заявлении.

Редакции отметили, что некоторыми украинскими медиа, Telegram-каналами и народными депутатами не был проведен фактчекинг. Они также призвали медиа республики публично признать ошибку.

Ранее украинское издание Klymenko Time заявляло, что Зеленский послушал сам себя в смонтированной записи, которая была показана в эфире телемарафона. «Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского (…) таким образом, будто он слушает сам себя», — писали журналисты.