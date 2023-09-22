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17:54, 22 сентября 2023Мир

США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

Главы МИД США, Индии, Японии и Австралии выступили за прочный мир на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США, Индия, Япония и Австралия выступили за установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств четырех стран по итогам встречи в формате Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу войны на Украине. Мы подчеркиваем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН», — сообщается в заявлении глав МИД.

В совместном документе также подчеркивается приверженность мировому порядку, основанному на правилах, с уважением принципов суверенитета и территориальной целостности. Там также отмечается, что стороны выступают за возобновление зерновой сделки.

Ранее на прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД «Большой семерки» G7 раскритиковали действия России на Украине, а также договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стран обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.

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    Максим Габриелян
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