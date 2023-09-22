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13:45, 22 сентября 2023Мир

В США заявили о неспособности ВСУ превзойти Россию на поле боя

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что «для Украины все кончено»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали свою неспособность противостоять России в конфликте, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер. Об этом он сообщил в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.

«Украинцы не смогли прорвать даже первую линию обороны. Нужно понимать, что за первой линией есть вторая, третья и четвертая. ВСУ все еще в зоне перед первой линией», — сказал отставной военный.

По словам Риттера, у ВСУ нет шансов превзойти Российскую армию на поле боя. «Они уже все потеряли. Для Украины все кончено», — добавил экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу над США без каких-либо усилий. По его словам, американцы живут в утопии, не осознавая реального положения дел.

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    Виктория Кондратьева
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