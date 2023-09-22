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16:24, 22 сентября 2023Россия

В Москве шестиклассник выпил таблетки и пол-литра водки и попал в реанимацию

В Москве два школьника выпили литр водки с таблетками, один из них в реанимации

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве два школьника выпили на двоих литр водки вместе с таблетками, после чего один из них попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Маsh.

За несколько часов шестиклассники выпили четыре бутылки водки по 0,25 литра. Через некоторое время один из ребят почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики госпитализировали мальчика с сильным отравлением.

Правоохранители выясняют, где школьники приобрели алкогольную продукцию и таблетки. О пострадавшем ребенке известно, что он воспитывается в благополучной семье. Второй мальчик признаков недомогания не почувствовал и за помощью не обращался.

Ранее в Крыму у восьмиклассника остановилось сердце после употребления энергетика. Вскоре после доставления в больницу подросток впал в кому. При обыске в квартире школьника было обнаружено несколько пустых банок из-под энергетика.

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    Алан Босиков
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