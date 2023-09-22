Мужчина рассказал о минусах накачанного пресса

Quora: бодибилдер Рубен написал о вреде кубиков пресса для здоровья

Мужчина поделился с пользователями сети минусами накачанного пресса. Об этом он написал на портале Quora.

Отвечая на вопрос «Каково это — иметь пресс с заметными кубиками?» автор по имени Рубен рассказал о возможном вреде накачанного пресса, о которых мало кто говорит. «Каково это? Это круто! Но, похоже, здесь никто из владельцев кубиков не хочет рассказывать горькую правду», — написал бодибилдер.

По его словам, чтобы заполучить заветные кубики, придется придерживаться строгой и однообразной диеты, из-за которой многие испытывают резкие перепады настроения. Рубен сообщил, что атлеты с заметным прессом ограничивают себя в количестве жидкости и пьют гораздо меньше воды, чем необходимо взрослому здоровому мужчине.

Поэтому заметный пресс необязательно означает здоровье, силу и выносливость. Пользователь написал, что он достиг заветного пресса, но пришел к своей цели истощенным, слабым и обезвоженным. Однако результат опьянил его, и когда он увидел свое отражение, то ощутил себя «суперчеловеком».

В ответ Рубену другие комментаторы начали писать, что у него нездоровый подход к спорту и совсем необязательно ограничивать себя в потреблении воды, чтобы заполучить красивую фигуру и развитую мускулатуру. Напротив, разумный план тренировок и разнообразная диета — это ключ к успеху. Часть пользователей также отметила, что у всех людей разный метаболизм и наследственность, а значит, у всех собственный путь к фигуре мечты.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.