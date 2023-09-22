Самолет совершил экстренную посадку из-за странного запаха в кабине пилотов

Самолет Frontier Airlines экстренно вернулся в аэропорт из-за запаха в кабине

Самолет авиакомпании Frontier Airlines вернулся в аэропорт вылета после 30 минут в пути из-за странного запаха в кабине пилотов. Об этом сообщил канал Fox 31 Denver.

По данным портала, рейс Airbus A321 направлялся из Денвера в международный аэропорт Роли, штат Северная Каролина, 19 сентября. Он покинул воздушную гавань в 18:42, после чего сделал круг и совершил посадку в аэропорту вылета в 19:10. Выяснилось, что в воздухе пилот сообщил диспетчерам о запахе в кабине. Причем это был не дым, а что-то, «указывающее на загрязнение» на борту.

В заявлении авиакомпании сказано, что экипаж Airbus A321 столкнулся с «выбросом дыма» и принял решение об экстренной посадке. Уточняется, что на борту было 160 пассажиров, медицинская помощь никому не потребовалась. Вечером того же дня рейс в Роли выполнил другой самолет.

Ранее самолет российской авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Приземление лайнера прошло благополучно.

