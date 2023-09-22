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08:21, 22 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ западных винтовок

Марочко: ВСУ применяют снайперские винтовки на краснолиманском направлении

Фото: Stringer Mexico / Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активнее использовать снайперские расчеты с иностранным вооружением. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко рассказал, что военные ВСУ применяют западные винтовки на краснолиманском направлении. «При детальном изучении выпущенных боеприпасов, установлено, что используются патроны НАТО 12,7 x 99 миллиметров», — уточнил он.

Эксперт добавил, что ранее в Славянске была обнаружена группа военнослужащих с винтовками Barrett. Они избегали контакта с местными жителями, а по внешним признакам не являлись гражданами Украины.

Ранее Марочко рассказал о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции в Донбассе. По его словам, это происходит на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское.

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    Марина Совина
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